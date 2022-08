Wochenlang ist in diesem Sommer fast kein Regen gefallen, die anhaltende Trockenheit macht unter anderem der Rheinschifffahrt zu schaffen. Und wenn wie derzeit auf Deutschlands längstem Fluss Niedrigwasser herrscht, rückt ein Ort in Rheinland-Pfalz ins Rampenlicht. Nicht wegen der hübschen Burg mitten im Rhein, sondern weil hier ein wichtiger Pegelstand gemessen wird. Wie heißt dieser Ort?

Zum Start der neuen Woche präsentieren wir Ihnen ein verfremdetes Bild, das schon einmal im überregionalen Teil der Zeitung zu sehen war. Je ausführlicher Sie die Zeitung lesen, umso größer sind Ihre Chancen, die Frage zu beantworten; zu gewinnen gibt es einen Faltrucksack.

Zuletzt suchten wir den Autor der vierten Folge unser Sommererzählreihe auf der Kulturseite. Sein Name ist Joachim Geil. Der Preis geht an Helga Kleinemeier aus Schifferstadt. Die heutige Lösung schicken Sie bis Mittwoch per Mail an: buntes@rheinpfalz.de – bitte vergessen Sie nicht Ihre Anschrift. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen des Gewinners.