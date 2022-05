Auch in den Supermärkten sind die jüngsten Preissteigerungen nicht vorbeigegangen; viele Lebensmittel sind inzwischen deutlich teurer. „Eine gesunde Ernährung sollte sich jede und jeder leisten können, auch bei niedrigen Einkommen“, sagt allerdings der Präsident des Bundesumweltamtes Dirk Messner. Das hat inzwischen auch zu einer politischen Debatte geführt, die sich um eine bestimmte Steuerart dreht und die zu bemerkenswerten Allianzen geführt hat. Worum geht es da genau?

