Deutschland steckt voller unbekannter Ecken – wir machen uns auf den Weg, sie zu finden. In unserer Serie „Deutschlandreise“ präsentieren wir jede Woche einen Ort, der erst erraten werden muss. Mal führt das Rätsel zu einer Sehenswürdigkeit, mal zu einem „Lost Place“ – einem verlassenen Ort, der Geschichten erzählt. Romantisch, eigenwillig oder geheimnisvoll: Jeder Schauplatz lädt zum gedanklichen Mitreisen ein. Hoch über dem Albtrauf erhebt sich in Baden-Württemberg eine Burgruine. Dicke Mauern, Wehrgänge und der Blick ins weite Land machen sie zum Ausflugsziel. Doch trotz Größe und Schönheit bleibt sie weniger bekannt als andere Burgen. Ist sie Ihnen bekannt? Auflösung zur vergangenen Woche: Gesucht war Kloster Cismar. Als Gewinn wartet auch diesmal ein Faltrucksack. Er geht an Hans-Dieter Stock aus Haßloch. Mitmachen ist ganz einfach: Schicken Sie Ihren Lösungsvorschlag bis Mittwoch an buntes@rheinpfalz.de und vergessen Sie bitte nicht Ihre Anschrift. Die Gewinnerin oder der Gewinner wird wie üblich in der Zeitung genannt.