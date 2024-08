Tausende feiern die US-Sängerin Ashnikko und die österreichische Rockband Bilderbuch vor malerischer Industriekulisse in Hamburg-Wilhelmsburg.

Hamburg (dpa) - Vor Industriekulisse in Hamburg-Wilhelmsburg läuft das Pop- und Kunst-Festival MS Dockville. Bis Sonntag werden insgesamt mehr als 55.000 Gäste erwartet. Als Headliner am Freitagabend begeisterte die österreichische Pop-Band Bilderbuch. «Lasst uns heute miteinander einfach glücklich sein», rief Sänger Maurice Ernst der Menge zu.

Die britische Band The Vaccines brachte die Menge mit Sixties-Rock zum Tanzen. Die in London lebende US-Sängerin Ashnikko lieferte bei ihrem einzigen Deutschlandauftritt in diesem Jahr mit experimentellem Elektropop einen visuell starken Auftritt ab.

Die US-Musikerin Ashnikko legte ihren einzigen Deutschland-Auftritt hin. Foto: Georg Wendt/dpa

Das MS Dockville bietet nicht nur Musik, sondern auch Kunst. Auf dem Areal sind zehn neue Urban-Art-Kunstwerke für das Festival entstanden. Hinzu kommen Workshops.

Verschiedene DJs beschallen diverse Tanzflächen bis spät in die Nacht. Bis Sonntag stehen unter anderem Auftritte der Techno-Blaskapelle Meute, der Songwriterin Zoe Wees, der Punk-Band Goat Girl und des Rappers Disarstar auf dem Programm.