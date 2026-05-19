Bei der ZDF-Hitparade hat alles begonnen: Bernhard Brink blickt auf 55 Bühnenjahre zurück. 2027 geht der Schlagerstar auf Abschiedstournee – ganz von der Bühne verschwinden will er aber nicht.

Berlin (dpa) - An seinen ersten Auftritt in der ZDF-Hitparade mit 19 Jahren erinnert sich Schlagersänger Bernhard Brink («Liebe auf Zeit») bis heute. Rex Gildo habe damals hinter ihm gesessen und gesagt: «Guck mal, sein Popöchen zittert.» Mehr als fünf Jahrzehnte später kündigt Brink nun seine Abschiedstournee an. Unter dem Titel «Danke für die Zeit» sind Konzerte in ganz Deutschland geplant – darunter auch in Berlin und in Brinks niedersächsischer Heimatstadt Nordhorn.

Ganz von der Bühne verschwinden will der 74-Jährige aber nicht. «Ich werde weiter Musik machen», sagte Brink vor Journalisten in Berlin. Auftritte werde es weiterhin geben, eine Tour wie die aktuell geplante aber nicht mehr.

Abschied nach 55 Bühnenjahren

Für den Wahlberliner ist die letzte Tour auch ein persönlicher Meilenstein: Im kommenden Jahr wird er 75 Jahre alt und steht dann seit 55 Jahren auf der Bühne. Viele Weggefährten seien inzwischen gestorben, sagte Brink. «Und dann wirst du irgendwann nachdenklich und sagst dir: Mein Gott, was machst du jetzt eigentlich weiter?»

Brink: Das Beste an mir ist Ute

Ein weiteres Jubiläum feiert Brink im kommenden Jahr gemeinsam mit seiner Frau Ute: Das Paar ist dann seit 40 Jahren verheiratet.

Fast 40 Jahre sind Ute und Bernhard Brink verheiratet. Foto: Soeren Stache/dpa

«Die meisten sagen, das Beste an mir ist meine Ute. Da haben sie recht». Künftig wollen beide ihren Lebensmittelpunkt zwischen Berlin und Mallorca aufteilen. Seine Frau habe schon lange von einem zweiten Zuhause auf der Baleareninsel geträumt. «Das werden wir uns jetzt wirklich erlauben», sagte der Sänger.