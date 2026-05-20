Anfang des Jahres ließ der Vatikan den „Meloni-Engel“ übermalen. Doch auch die neue Version sorgt für politische Spekulationen.

Der Vatikan wollte eigentlich nur seine Ruhe haben. Stattdessen hat Rom nun die nächste Engelsdebatte. Anfang des Jahres war in der Kirche San Lorenzo in Lucina mitten in Rom plötzlich ein Engel aufgetaucht, dessen Aussehen verblüffend stark an Italiens Regierungschefin Giorgia Meloni erinnerte. Die Aufregung war groß, der Besucheransturm noch größer. Touristen, Journalisten, Kunsthistoriker und Schaulustige drängten in die Kirche, um den berühmten „Meloni-Engel“ zu sehen.

Der Vatikan verstand allerdings deutlich weniger Spaß als das Publikum. Kurz darauf wurde das Gesicht des Himmelsboten wieder übermalt – womit die Geschichte hätte enden können.

„Schluss mit den politischen Deutungen“

Doch nun hat der Engel abermals ein neues Gesicht bekommen; und schon geht die Diskussion von vorne los. Diesmal glauben einige Besucher, Ähnlichkeiten mit Marina Berlusconi zu erkennen, der ältesten Tochter des verstorbenen früheren Regierungschefs Silvio Berlusconi.

Der Pfarrer der Gemeinde, Daniele Micheletti, versucht die Sache möglichst kleinzuhalten. „Der Engel mag schön oder hässlich sein, aber das ist das Ergebnis“, sagte er der Zeitung „La Repubblica“. Der Kopf sei „vielleicht etwas unproportional“. Vor allem aber solle nun endlich Schluss sein mit den politischen Deutungen. Denn das Gesicht stelle niemanden dar.

Ein politischer Engel

Genau das hatte man allerdings beim ersten Engel auch schon erklärt. Damals hatte der Kirchendiener und Dekorationsmaler Bruno Valentinetti die Restaurierung vorgenommen. Der inzwischen 83-Jährige beteuerte hartnäckig, nie beabsichtigt zu haben, Meloni darzustellen. Trotzdem erkannte halb Italien die Regierungschefin auf dem Fresko. Valentinetti selbst genoss den Trubel durchaus. Zwischendurch behauptete er sogar, Meloni sei ihm im Traum erschienen und habe verlangt: „Bruno, male den Engel nach meinem Bild.“

Nun also ein zweiter Versuch. Laut „La Repubblica“ wurde die aktuelle Version des Engels komplett neu geschaffen, nachdem die ursprüngliche Darstellung aus dem Jahr 2000 in keinem Archiv mehr auffindbar gewesen sei. Offenbar kann in Italien derzeit nicht einmal ein anonymer Engel wirklich unpolitisch bleiben.

Rom hat viele Sehenswürdigkeiten. Aber derzeit dürfte kaum eine so zuverlässig für neue Schlagzeilen sorgen wie dieses kleine Fresko in einer eher unbekannten Kapelle.