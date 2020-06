Der Berliner Senat hat am Dienstag weitere Lockerungen der Corona-Maßnahmen beschlossen, gleichzeitig jedoch empfindliche Bußgelder für renitente Maskenverweigerer angekündigt. Wer ab Samstag ohne Maske in Bus und Bahn oder im Einzelhandel unterwegs ist, muss 50 Euro Bußgeld zahlen. Bis zu 500 Euro werden fällig, wenn jemand mehrfach ohne Maske auffällt. „Wir sehen, wie vielen bewusst ist, wie sensibel die Lage ist. Wir sehen aber auch, wie sich einige sehr bewusst nicht daran halten“, sagte der Regierende Bürgermeister Michael Müller (SPD) im Anschluss an die Sitzung der „Berliner Zeitung“. Deswegen müsse man jetzt etwas „deutlicher“ werden.

Noch ist jedoch unklar, wer die Verstöße etwa im Öffentlichen Personennahverkehr kontrollieren soll. Die Gewerkschaft der Polizei hat bereits klar gemacht, dass mit der aktuellen Personalstärke keine flächendeckenden Kontrollen möglich seien. Auch die Berliner Verkehrsbetriebe BVG wollen ihr Personal laut „Berliner Zeitung“ nicht für die Durchsetzung der Auflagen einsetzen. Bürgermeister Müller hält punktuelle Kontrollen an ausgewählten Orten jedoch für machbar.

Gleichzeitig beschloss der Senat ein Ende der Kontaktbeschränkungen. Künftig dürfen sich Berliner wieder mit mehr als fünf Personen oder zwei Haushalten treffen, die Begrenzung der Kontakte ist ab Samstag nur noch eine Empfehlung.

Berlin kämpft seit Tagen mit steigenden Infektionszahlen. In Neukölln wurden sieben Häuserblocks mit insgesamt 369 Haushalten unter Quarantäne gestellt.