Ein Taxi-Fahrer ist im nordrhein-westfälischen Bergisch-Gladbach binnen zwei Stunden fünf Mal zu schnell durch die gleiche Radarfalle vor einer Schule gefahren. Wie die Polizei am Mittwoch über den Vorfall aus der vergangenen Woche berichtete, war der Mann um 14.19 Uhr das erste Mal mit Tempo 41 durch die 30er Zone gefahren. 20 Minuten später wurde er wieder geblitzt – mit 41 Kilometern pro Stunde. „Das gleiche passierte um 15.07 Uhr, um 15.16 Uhr und um 16.08 Uhr“, so die Polizei. Die Blitzanlage war in einem Auto der Polizei. Warum der Fahrer immer wieder zu schnell durch die 30er-Zone fuhr, sei zurzeit nicht bekannt. „Aber ihn erwarten nun Verwarngelder von insgesamt 100 Euro“, teilte die Polizei mit.