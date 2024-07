Die dritte Rundreise durch Deutschland beenden wir vom Felsenmeer im Odenwald kommend im Saarland: Im Norden des Bundeslandes, in der Gemeinde Nohfelden, befindet sich fernab von Lichtverschmutzung auf rund 580 Metern Höhe eine Sternwarte, die den Namen trägt, auf dem sie steht. Sie gehört den Mitgliedern des Vereins der Amateurastronomen des Saarlandes, die hier jederzeit nach den Sternen greifen können. Aber auch an die Öffentlichkeit wird mit Führungen und Vorträgen gedacht. Wie heißen Berg und Sternwarte?

Zu Wochenbeginn begeben wir uns auf Deutschlandreise und zeigen Ihnen bekannte und weniger bekannte Sehenswürdigkeiten zwischen Flensburg und Berchtesgaden – mal in voller Größe, mal als Detailaufnahme oder als historische Ansicht. Das Motto lautet dabei: „Wie gut kennen Sie Deutschland?“

Zu gewinnen gibt es einen Faltrucksack, der in dieser Woche an Hans Jürgen Maischein aus Lambsheim geht. Die heutige Lösung schicken Sie bitte bis Mittwoch per E-Mail an buntes@rheinpfalz.de – bitte vergessen Sie nicht Ihre Anschrift. Wie üblich veröffentlichen wir den Namen der Gewinnerin oder des Gewinners.