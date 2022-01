In Niedersachsen haben mehrere berauschte Freunde versucht, sich gegenseitig von einer Polizeiwache abzuholen. Am Montagabend stellte die Polizei in Bad Zwischenahn bei Oldenburg bei einer Fahrzeugkontrolle zunächst fest, dass der Fahrer unter Drogeneinfluss stand. Ein Vortest schlug laut Mitteilung auf Cannabis an. Die Polizisten nahmen den Fahrer daher zum Bluttest mit auf die Wache.

Weil er nicht weiterfahren durfte, verständigte er einen Freund, um ihn abzuholen. Als dieser mit seinem Auto zur Dienststelle kam, wirkte er laut Polizei ebenfalls berauscht. Ein Drogentest zeigte Amphetamine an, auch er musste eine Blutprobe abgeben. Die beiden Männer verständigten daraufhin einen weiteren Freund. Als dieser die Wache betrat, kamen die Beamten „aus dem Staunen nicht mehr raus“ - denn auch dieser war demnach nicht fahrtüchtig. Die drei Männer versprachen den Polizisten aber immerhin, dass sie „am Folgetag einen geeigneten Fahrer präsentieren“ wollten.