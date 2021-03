Schon in früher Jugend musste der Schauspieler Benno Fürmann den Verlust seiner Eltern verarbeiten. Dies war auch ein Grund für seine Berufswahl.

Hamburg (dpa) - Der Berliner Schauspieler Benno Fürmann („Babylon Berlin“) ist vom frühen Tod seiner Eltern geprägt worden. „Ich muss vermutlich nicht erklären, dass es für einen Siebenjährigen eine äußerst brutale Erfahrung ist, wenn er auf einmal erfährt, dass er seine Mutter nie mehr sehen wird“, sagte der 49-Jährige dem „Zeitmagazin Mann“.

Er sprach von einer tiefsitzenden Erfahrung, „dass das Leben sich von jeder Sekunde auf das Drastischste verändern kann“. Als dann sein Vater acht Jahre später gestorben sei, „war das eine Erfahrung, die mich natürlich wieder zu Boden geworfen hat, die ich aber auch schon einmal durchgemacht hatte“.

Schon als Teenager wusste Fürmann demnach, dass er Schauspieler werden wollte. „Ich wollte gesehen und gehört werden, in meiner Freude, in meinem Schmerz, in meinem Kummer“, sagte er. „Ich habe wirklich gedacht: In mir ist so viel los, das muss doch auch für andere interessant sein.“

