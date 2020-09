Forscher warnen vor einer bald völlig eisfreien Beringsee. Das Wintereis zwischen Alaska und Russland geht einer neuen Studie zufolge so stark zurück wie nie zuvor in 5500 Jahren. US-Forscher hatten für ihre Untersuchungen die St.-Matthew-Insel herangezogen.

„Diese kleine Insel mitten in der Beringsee hat de facto aufgezeichnet, was im Ozean und in der Atmosphäre um sie herum geschieht“, erklärte Studienleiterin Miriam Jones. Durch die Untersuchung eines bereits 2012 von der Insel entnommenen, 1,45 Meter langen Bohrkerns, wisse man, dass das Eis im Vergleich zu anderen Jahrtausenden insgesamt deutlich abgenommen hat.

Schmelze das Wintereis weiterhin so rasant, könnte es bald eine völlig „eisfreie“ Beringsee geben. Den Forschern zufolge hätte das starke Auswirkungen auf das Ökosystem. „Was wir in letzter Zeit beobachtet haben, ist beispiellos in 5500 Jahren“, sagte der Co-Autor der Studie, Matthew Wooller.