Für Gamer mit Behinderungen ist der „Quadstick“ eine Erfindung, die ihr Leben verändert hat. Der Adapter erlaubt es ihnen, Computerspiele mit dem Mund zu steuern. Das hilft ihnen auch im realen Leben.

Dennis Winkens ist leidenschaftlicher Gamer. Dabei spielt er nicht nur für sich allein am PC oder an der Konsole, sondern zockt online auch mit anderen. Fans können in Livestreams auf Twitch oder Youtube zuschauen, wie er in Videogames wie Rocket League, Minecraft oder Watch Dogs Legion gegen andere Spieler und Spielerinnen antritt oder Abenteuer in virtuellen Welten bestehen muss.

Und da schlägt der 33-jährige Winkens gelegentlich drei Gegner gleichzeitig, obwohl er ein besonderes Handicap hat: Seit einem Unfall mit dem Mountainbike im Alter von 17 Jahren ist er querschnittsgelähmt, kann Arme und Beine nicht bewegen und sitzt im Rollstuhl.

Lebensverändernde Erfindung

Schon als Kind und Jugendlicher habe er gerne gezockt, mit dem Gameboy oder später am PC, erzählt der Mann aus dem nordrhein-westfälischen Viersen. Nach dem Unfall ging das zunächst nicht mehr: „Da wurde mein Gamer-Dasein auf Eis gelegt.“ Doch zehn Jahre später eröffneten sich neue Perspektiven: Ein Entwickler aus den USA brachte den „Quadstick“ auf den Markt, der per Adapter mit dem Controller verbunden und mit dem Mund gesteuert wird. Statt Knöpfe und Tasten zu drücken, pusten die Nutzer in kleine Röhrchen. Eine „lebensverändernde Erfindung“, sagt Winkens. Sie habe bewegungseingeschränkten Gamern wieder das Zocken ermöglicht. „Das ist ein gewaltiger Schritt nach vorne gewesen für mich.“

Inzwischen lassen sich mit dieser angepassten Steuerung auch hochkomplexe Games spielen, die man im Team bewältigen muss. So hat Dennis Winkens online neue Menschen kennengelernt: „Auch meinen besten Freund, mit dem ich regelmäßig streame und zocke“. Am besten findet Winkens es, „nicht alleine zu spielen, sondern im Team mit anderen, wo jeder seine Stärken ausspielen kann“.

Eintauchen in andere Welten

Die Faszination beim Gaming liegt für den Viersener darin, dass man dabei in unterschiedliche Welten eintauchen und vom Alltag abschalten kann. „In den meisten Games fühle ich mich frei, da ist das Handicap nebensächlich.“ Es spiele keine Rolle, ob jemand eine Behinderung habe, „was zählt, ist, was im Spiel passiert“.

Diese Einschätzung teilt auch Nadja Zaynel, Leiterin des PIKSL-Labors Düsseldorf, das Menschen mit und ohne Behinderung zum Umgang mit dem Internet berät. „Gaming ist ein Gleichmacher“: „Man kann es gemeinsam tun und achtet nicht so sehr auf Äußerlichkeiten, sondern darauf, wie jemand spielt. Berührungsängste werden abgebaut.“

Vorreiter in Sachen Inklusion

Für Winkens sind Gaming und auch die fortgeschrittene Profi-Variante E-Sports deshalb „Vorreiter“ in Sachen Inklusion. Spiel-Gegner und -Partnerinnen seien begeistert, dass es die technischen Möglichkeiten gebe, dass auch Menschen mit Einschränkungen spielen könnten, berichtet er: „Die Community ist super offen.“

Hürden gebe es aber noch auf Seiten der Konsolen- und Spieleanbieter. Einige Spiele seien bereits sehr gut ausgestattet und erlaubten Anpassungen für Menschen mit Bewegungseinschränkungen, Farbblindheit oder Sehschwächen. „Bei anderen hapert’s noch, da ist noch Luft nach oben.“

Hohe Kosten

Ein weiterer Knackpunkt sind die Kosten. 800 bis 900 Euro kostet der Quadstick. Anders als für technische Hilfsmittel, die zur Computernutzung am Arbeitsplatz nötig sind, wie etwa Eyetracker oder eine mit dem Mund gesteuerte Maus, gibt es hierfür keine Kostenübernahme oder wenigstens finanzielle Unterstützung. Dabei sind angepasste Controller für das Gaming ganz klar eine Hilfe zur sozialen Teilhabe, findet Dennis Winkens: „Ohne das Gaming hätte ich viele Freunde nicht kennengelernt.“