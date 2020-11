Beim Gassigehen mit ihrem Hund ist eine Frau in der Nähe von Coburg (Bayern) so tief im Morast versunken, dass sie von der Polizei befreit werden musste. Per Telefon hatte die Frau ihren Mann verständigt und ihm mitgeteilt, dass sie sich im Wald verlaufen habe und an einem Gewässer befinde, teilte ein Polizeisprecher am Montag mit. Weil sie anschließend aber nicht mehr an ihr Handy ging, wurde am Sonntag eine umfangreiche Suchaktion gestartet. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz.

Die Frau wurde schließlich in einem abgelassenen Fischweiher zwischen Schönsreuth und Kösten entdeckt. Sie steckte bis zur Hüfte im Morast. Den Polizeibeamten gelang es, die Frau zu befreien. Die Dienstkleidung der Beamten sei nach der Rettungsaktion kaum noch vom Seegrund zu unterscheiden gewesen, berichtete der Sprecher. Die Frau wurde mit einer Unterkühlung in ein Klinikum gebracht.