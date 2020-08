Ein Polizeihund in der walisischen Region Powys hat sich bereits bei seinem ersten Einsatz als Lebensretter erwiesen.

Der Deutsche Schäferhund Max spürte am Wochenende eine Frau und ihr ein Jahr altes Kind in schwer zugänglichem Gelände auf, wie die Polizei im Bezirk Dyfed-Powys am Mittwoch mitteilte. Die beiden hatten bereits eine Nacht im Freien verbracht und waren nahe an den Abgrund einer Schlucht geraten. Die Frau und ihr Baby waren am Samstag als vermisst gemeldet worden. Bei einer großangelegten Rettungsaktion wurde das Auto der Frau auf einer Bergstraße entdeckt, doch von ihr und ihrem Kind fehlte noch jede Spur.

Zwei Jahre alter Hund

„Dann kamen die Aufspürqualitäten von Polizeihund Max ins Spiel“, erklärte Polizeiinspektor Jonathan Rees-Jones. Obwohl das zwei Jahre alte Tier erst vor kurzem seine Ausbildung abgeschlossen habe und bei seinem ersten Einsatz gewesen sei, habe er sofort mit der Suche im offenen Gelände begonnen. Geführt von Max sei die Suche nach eineinhalb Stunden schließlich erfolgreich gewesen.