Panorama Befreiter Wal schwimmt vor mecklenburgischer Küste

Wal an der Ostseeküste wieder frei
Experten beobachten den Wal von einem Schlauchboot aus.

Nach mehreren Tagen auf einer Sandbank vor Timmendorfer Strand schwimmt der Wal wieder in der Ostsee. Von der mecklenburgischen Küste ist er nicht weit weg.

Timmendorfer Strand/Warnkenhagen (dpa) - Der in der Nacht vor Timmendorfer Strand frei gekommene Buckelwal hat sich in der Ostsee in Richtung Mecklenburg bewegt. Er sei vor Warnkenhagen (Nordwestmecklenburg) in Küstennähe gesehen worden, sagte eine Sprecherin von Sea Shepherd. Mitglieder der Meeresschutzorganisation begleiten das Tier mit einem Schlauchboot. Insgesamt seien acht Boote in der Nähe des Wals.

Wal an der Ostseeküste gestrandet
Für den Wal war eine Rinne ausgebaggert worden.

Nach tagelangen Bemühungen zahlreicher Helfer hatte sich das Tier in der Nacht selbst von einer Sandbank vor Timmendorfer Strand durch eine per Bagger ausgegrabene Rinne freigeschwommen. Der Buckelwal war am Montagmorgen auf der Sandbank entdeckt worden. Natur- und Umweltschützer versuchten, den Wal von einer Rückkehr ins flache Wasser abzuhalten.

Nun komme es darauf an, dass das Tier im offenen Wasser bleibe und möglichst in die Nordsee schwimme, erklärte der Biologe Robert Marc Lehmann. Noch sei der Wal nicht in Sicherheit. Seine Befreiung von der Sandbank sei bisher nicht seine Rettung, sondern nur ein kleiner Schritt in die richtige Richtung. Zu Hause sei er erst im Atlantik.

Wal an der Ostseeküste gestrandet
Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) machte sich am Donnerstag selbst ein Bild vor Ort.
Wal an der Ostseeküste gestrandet
Experten versuchten tagelang das gestrandete Tier zu retten.
Wal an der Ostseeküste wieder frei
Nun muss der Wal den Weg in die Nordsee finden.
Wal an der Ostseeküste gestrandet
Der Buckelwal war am Montag auf der Sandbank entdeckt worden.
Wal an der Ostseeküste wieder frei
Experten beobachten den Wal von einem Schlauchboot aus.
Wal an der Ostseeküste wieder frei
Sven Partheil-Böhnke, Bürgermeister von Timmendorfer Strand, zeigte sich erleichtert.
Wal an der Ostseeküste gestrandet
Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) machte sich am Donnerstag selbst ein Bild vor Ort.
Wal an der Ostseeküste wieder frei
Der Buckelwal wird von mehreren Schiffen begleitet.
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