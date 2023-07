Die junge Zielgruppe interessiert sich besonders für die Kuppelshow. Das Rennen um den Sieg im Quoten-Rennen konnte ProSieben damit aber nicht gewinnen.

Berlin (dpa) - Die Kuppelshow «Beauty & The Nerd» beschert ProSieben gute Einschaltquoten in der Zielgruppe des Privatsenders. In der für Werbeumsätze wichtigen Altersgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag der Marktanteil ab 20.15 Uhr bei satten 12,7 Prozent (520.000 Zuschauer). Im Gesamtpublikum war die Quote übersichtlicher: 730.000 Menschen (3,6 Prozent) schalteten das Realityformat ein.

Stärkstes Format war der «Bozen-Krimi» im Ersten. Der Fall «Mord am Penser Joch» lockte 4,55 Millionen (21,8 Prozent) an. Derweil strahlte das ZDF die Comedyserie «Mein Freund, das Ekel» aus - das wollten 2,77 Millionen (13,7 Prozent) sehen. RTL hatte die Reportage «Ralf, die Alleinerziehende - Ich werde Mutter!» zu bieten - 1,05 Millionen (5,1 Prozent) holten sich das ins Haus. Um sichtbar zu machen, was Alleinerziehende tagtäglich meistern müssen, nimmt RTL-Reporter Ralf Herrmann den Platz der Siebenfach-Mama Corina ein.

Bei Vox lief der Animationsfilm «Ich - Einfach unverbesserlich 2», der 810.000 Menschen (3,9 Prozent) zum Einschalten bewegte. Die Sat.1-Reportagereihe «Sat.1 Spezial: Der Urlaubscheck» schauten sich 640.000 Leute (3,1 Prozent) an. Die RTLzwei-Dokusoap «Das Messie-Team - Start in ein neues Leben» verbuchte 460.000 Zuschauer (2,2 Prozent).