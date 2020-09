Fußball zieht noch immer sehr viele Menschen an. Das macht sich auch in den Einschaltquoten bemerkbar. Den Sieg holte sich das ZDF - mit der Auftaktpartie in der Bundesliga.

Berlin (dpa) - Das ZDF hat mit der Übertragung der Partie Bayern gegen Schalke das Quotenrennen gewonnen. Den Start in die Bundesliga-Saison verfolgten ab 20.14 Uhr 4,84 Millionen Zuschauer, das entspricht einem Marktanteil von 19,1 Prozent.

Um 20.31 Uhr, nach dem Anpfiff des Spiels, sahen 6,68 Millionen (24,0 Prozent) zu. Bayern schlug Schalke mit 8:0 in der leeren Allianz Arena.

Die ARD erreichte mit dem Film «Käthe und ich - Papakind» 4,14 Millionen Zuschauer (14,7 Prozent). ProSieben schaffte mit «The Last Witch Hunter» 1,76 Millionen (6,4 Prozent). Für die RTL-Show «Lego Masters» interessierten sich 1,58 Millionen (5,7 Prozent). «Das große Sat.! Promiboxen» schalteten 1,07 Millionen (5,0 Prozent) ein.

Eine weitere Folge der Krimiserie «Death in Paradise» verfolgten bei ZDFneo um 20.15 Uhr 1,08 Millionen (3,9 Prozent). RTLzwei erreichte mit «Jumanji» 0,94 Millionen (3,4 Prozent) und Vox um 20.14 Uhr mit einer weiteren Folge von «Bones - Die Knochenjägerin» 0,82 Millionen (2,9 Prozent).

