Barbies Ken oder doch eher Trump? Raab überrascht mit Outfit

Blonder Schopf, pinkfarbener Anzug und ein Lächeln wie aus Hollywood: Stefan Raab, sonst eher nicht für modische Extravaganzen bekannt, zeigt sich für seine neue Show in ungewöhnlicher Garderobe.

Köln (dpa) - Blondes Haar, schneeweiße Zähne, grell pinkfarbener Anzug: In seiner neuen Samstagabendshow verwandelt sich Moderator Stefan Raab (59) in Ken, den männlichen Begleiter von Barbie. Das verraten Szenen aus der Quiz-Show «Wer weiß wie wann was war?», die am Samstagabend (21. März, 20.15 Uhr) bei RTL ausgestrahlt wird und vorab beim Streamingdienst RTL+ zu sehen ist.

Raab und seine Co-Moderatorin Barbara Schöneberger (52) beschäftigen sich in der Sendung mit Spielzeug aus vergangenen Jahrzehnten. Raab erzählt unter anderem, dass er früher ausgiebig das Geldmacher-Spiel «Monopoly» gezockt habe. Auch eine kleine Metzger-Figur mit Beil und zerlegbarem Schwein, auf die er in einem Spielzeugladen stößt, erheitert ihn sehr. «Das würde ja heute schon allein aus - sage ich mal - moralischen Gesichtspunkten gar nicht mehr gehen», meint Raab lachend, einst Metzger-Lehrling.

Huch, ist das nicht Horst Schlämmer?

Dann allerdings wird das Spielzeug-Thema auf besonders grelle Weise illustriert: Schöneberger und Raab stehen plötzlich als Barbie und Ken auf der Bühne. Beide ganz in pink, Schöneberger im ausladenden Rock, Raab mit blonder Föhnfrisur und schneeweißem Gebiss. Zusammen singen sie den Plastik-Pop-Ohrwurm «Barbie Girl» der dänisch-norwegischen Musikgruppe Aqua.

Raab provoziert in seinem kuriosen Outfit natürlich sofort Kommentare. «Ich finde, der hat ein bisschen etwas von Horst Schlämmer - aber geliftet», stellt Moderatorin Sophia Thomalla fest, die als Promi-Gast in der Show sitzt. «Die Porno-Edition!», ergänzt daraufhin Schöneberger. Raab hat jedoch jemand ganz anderen im Sinn: «Ich finde, ich habe ein bisschen etwas von Donald Trump.»

Es ist die zweite Ausgabe von Raabs neuester Show «Wer weiß wie wann was war?», durch die er zusammen mit Schöneberger führt. Drei verschiedene Generationen treten dabei in verschiedenen Wissensgebieten gegeneinander an. Nach RTL-Angaben stehen Raab und Schöneberger für die Sendung erstmals als Moderationsduo vor der Kamera.

Die Auftaktshow am vergangenen Samstag hatte vor allem bei den Jüngeren (14 bis 49 Jahre) eine ordentliche Quote erzielt. Das war von vielen Beobachtern als ein Ausrufezeichen von Raab gewertet worden, dessen Bilanz bei seinem neuen Haussender RTL insgesamt noch recht gemischt ausfällt.