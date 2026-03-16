Drei Journalisten haben sehr wahrscheinlich den Street-Art-Künstler Banksy enttarnt, einen weltberühmten Unbekannten. Und jetzt? Eine Art Nachruf zu Lebzeiten.

Wie schade: Banksy, vielleicht der bekannteste Unbekannte der Gegenwart, hat jetzt ein Gesicht. Eine Adresse, ein Leben. Ein stabiler Kerl Anfang 50 aus Bristol. Das weltberühmte Graffiti- respektive Stencil-Phantom ist jetzt bloß noch ein Künstler statt ein Phänomen. Heißt: Drei Journalisten der Nachrichtenagentur Reuters, die Robin Gunningham, der mittlerweile auf den Allerweltsnamen David Jones hört, mit ziemlicher Sicherheit enttarnt haben, sind die vielleicht größten Spielverderber der Welt. Ihre aufwändige Recherche: ein Bärendienst. Ein Ärgernis. Sie kamen ihm durch Polizeiakten, einen redseligen Manager und investigativen Journalismus auf die Spur – eigentlich durch das Zusammenzählen von eins plus eins.

Das Geständnis

Dabei wurde schon länger spekuliert, dass Robin Gunningham derjenige welcher sein muss. Jetzt allerdings konnten die Rechercheure seine Polizeiakte einsehen: ein schriftliches Geständnis.

Am 18. September 2000, um 4.20 Uhr, wurde in der New Yorker Hudson Street ein gewisser Robin Gunningham verhaftet, als er ein Werbeplakat für die Modemarke Marc Jacobs besprayte. Jahrzehnte später postete Banksys langjähriger Manager das Plakat auf Instagram und teilte mit, sein anonymer Klient sei damals bei der Arbeit gestört worden. Die andere Spur führte die Journalisten in die Ukraine, wo Banksy 2022 einige seiner Werke hinterließ.

Es gab eine Augenzeugin, die ihn identifizierte. Kurz zuvor war ein gewisser David Jones über Polen in das ukrainische Horenka eingereist – mit denselben Geburtsdaten wie Robin Gunningham. Auch, dass es eine Namensänderung gab, hat Banksys Manager eingestanden. Dazu zeigt ein Foto, auf dem Banksy sein Gesicht verdeckt, verdächtig identische Geheimratsecken wie der Typ auf der einzigen Aufnahme, die von Robin Gunningham existiert. Der Mythos jedenfalls scheint zu Ende – einfach erodiert. Der Witz von Banksys gesprayten, Werbung, Propaganda und die Kunstgeschichte zitierenden Bildbotschaften war nicht nur ihre oft gesellschaftspolitisch bissige Pointe. Genauso wichtig war, wie es ablief, wenn er – nur zum Beispiel – seinen Blumen statt Molotowcocktails werfenden Demonstranten an einer Wand im Westjordanland hinterließ.

Die heimliche Platzierung also, am Morgen danach die auf einer offiziellen Plattform beantwortete Frage, ob es sich wirklich um einen „echten Banksy“ handelt. Dazu die folgende kollektive Erregung. Jede neue Wandmalerei: eine Meldung. Malerei al fresco war letztmals in der Renaissance so erfolgreich wie Banksys aufgesprühte Street Art der übersehenen Dinge.

Vandalismus für alle

Bei ihm konnte ein Loch im Putz zur Ratte mutieren, das Dach einer Haltestelle zur Bühne einer Tanzcompagnie werden. Mehr als 50.000 Leute kamen jüngst zu einer unautorisierten Banksy-Schau in Mannheim, nur um Reproduktionen der Ergebnisse seiner Guerillaaktionen zu sehen. Das heißt, bei Banksy war die Anonymität nie bloß Selbstschutz vor strafrechtlichen Konsequenzen, sondern ästhetisches Verfahren. Er hat den Vandalismus zur höchst populären Kunstform erhoben: die Straße zum Museum, das Internet zur Galerie, einen geflügelten Polizisten mit Smiley-Gesicht zur Ikone. Banksy als großer Unbekannter stellte, wie Georg Baselitz, seine Motive, die Kunstwelt auf den Kopf.

Denn normalerweise sind darin Sichtbarkeit und Autorität miteinander verbunden. Künstler treten auf, werden fotografiert, stellen aus, werden gesammelt und – selten – berühmt. Banksy entzog sich dem Betrieb, um ihn für sich arbeiten zu lassen. Dabei übernahm das am Nervenkitzel seiner möglichen Enttarnung beteiligte Publikum die PR gratis. Die Reproduktionen seiner Werke auf sozialen Plattformen vergrößerten deren Aura – statt sie zum Verschwinden zu bringen. Banksy, der zwischendurch auch die düstere Parodie eines Freizeitparks und in Bethlehem ein Hotel „für die schlechteste Aussicht der Welt“ eröffnete, ließ sich zudem gerne zu seinen Gunsten vereinnahmen. Unvergesslich: das bei der Sotheby’s-Auktion 2018 teilgeschredderte Bild des Mädchens, das einem davonfliegenden Luftballon hinterherhofft. Ein subversiver Akt, der den Kunstmarkt gleichermaßen vorführt und für sich nutzt. Als Aktion von Robin Gunningham alias David Jones, der seinen Coup backstage mit Champagner feiert, wäre sie reizlos gewesen. So aber wurde „Girl with Balloon“ drei Jahre später für fast 22 Millionen Euro verkauft.

Ironie des Schicksals

Etwa ein Viertel dessen, was der Edelstahlhase von Jeff Koons wert ist, das teuerste Kunstwerk eines lebenden Künstlers. Rund die Hälfte der Summe immerhin, die „Abstraktion 599“, das wertvollste Bild von Gerhard Richter, gekostet hat. Ohne den Schutz der Anonymität muss sich Banksy jetzt als Robin Gunningham/David Jones wohl oder übel mit dem deutschen Weltkunststar künstlerisch messen lassen – sehr sicher zu seinen Ungunsten.

Eine Ironie ist, dass der Ironiker Banksy von denselben Mechanismen einer digitalen Öffentlichkeit eingeholt wurde, die er selbst wie kaum jemand sonst bespielt. Das Internet, eine Sichtbarkeitsmaschine, die seine Berühmtheit maßgeblich mitproduzierte, ist ihm zum Verhängnis geworden. Es klingt wie ein Nachruf. Spannend zu erleben, ob und wie sich Banksys Kunst jetzt ändert, seine Wahrnehmung, sein Leben – jetzt, wo er eins hat.