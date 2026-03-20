Nach einer mehrjährigen Pause kehrt die Gruppe BTS ins Scheinwerferlicht zurück. Einst galten die sieben Südkoreaner als Underdogs, heute begeistern sie Fans weltweit.

Kurz vor dem wohl größten musikalischen Comeback der letzten Jahre verwandelt sich das Zentrum der südkoreanischen Hauptstadt in eine riesige Outdoor-Bühne. In Seoul wird die Erfolgsband BTS diesen Samstag nach knapp vier Jahren ihr erstes Konzert geben, über eine halbe Million Zuschauer werden Schätzungen der Behörden nach erwartet. Um Massenanstürme zu vermeiden, wird der Verkehr in der Innenstadt weitgehend gesperrt, U-Bahn-Stationen werden geschlossen, Tausende Einsatzkräfte der Polizei mobilisiert.

BTS ist zweifellos eine Band der Superlative. Die sieben Mitglieder haben der südkoreanischen Popmusik seit ihrem Debüt 2013 endgültig zum globalen Durchbruch verholfen. Ihre 2020 erschienene Hitsingle „Dynamite“ erreichte auf YouTube innerhalb von 24 Stunden über 100 Millionen Aufrufe. BTS ist die erste K-Pop-Band, die den ersten Platz der Billboard Hot 100 erreicht hat. Mehr als 20 Einträge lassen sich im Guinnessbuch der Rekorde zu BTS finden.

Militärdienst muss sein

Doch als die Band auf dem Höhepunkt ihres Erfolgs war, wurde es ruhig um sie. Wegen des in ihrem Heimatland für jeden männlichen Staatsbürger verpflichtenden Militärdiensts mussten die Jungs eine mehrjährige Pause einlegen. Im Dezember 2022 trat Sänger Jin seinen Dienst an, später folgten ihm die restlichen Bandmitglieder. Einer von ihnen, der 33-jährige Rapper Suga, diente in einer sozialen Einrichtung statt bei der Armee – in Ausnahmefällen ist dies in Südkorea gestattet.

Angesichts der Teilung der koreanischen Halbinsel in die Staaten Nord- und Südkorea, die nach Ende des Koreakriegs (1950-1953) niemals einen Friedensvertrag unterzeichnet haben, wird der Wehrdienst im ostasiatischen Tigerstaat extrem ernst genommen. Stars, die versucht haben, ihrer Pflicht zu entgehen – etwa indem sie kurz zuvor eine andere Nationalität beantragt haben –, werden äußerst kritisch beäugt.

Die meisten Bands, die durch ihren Wehrdienst zu einer Öffentlichkeitspause gezwungen wurden, haben nie mehr ihre vorherige Popularität erreicht. BTS dürfte allerdings als Ausnahme die Regel bestätigen. Das Warten auf das Comeback der „Bangtan Sonyeondan“, wie die Gruppe ursprünglich hieß (zu Deutsch „kugelsichere Pfadfinder“), hat einen regelrechten Hype ausgelöst.

Am Freitag ist das neue Album „Arirang“ erschienen. Darauf folgt das Comeback-Konzert der Südkoreaner in Seoul, welches via Netflix weltweit live übertragen wird. Ein paar Tage später wird eine Netflix-Dokumentation veröffentlicht, ehe BTS im April zu einer Welttournee aufbrechen.

Was einst mit Musik begann, hat sich für Südkorea längst zu einer wichtigen Wirtschaftsbranche entwickelt. Im Fahrwasser von K-Pop erlangten auch südkoreanische Serien und Kinofilme globale Beachtung, genau wie Kosmetikprodukte oder die koreanische Küche. Der Erfolg beruht zumindest in Teilen auch auf einem staatlichen Masterplan. Im Zuge der asiatischen Finanzkrise Ende der 90er brach die Konjunktur Südkoreas massiv ein. Die Regierung suchte händeringend nach neuen Wachstumsmotoren – und setzte dabei schon bald auf den Kulturexport. Gezielt förderte der Staat Musiklabels, finanzierte internationale Konzerte und half auch beim Marketing.

Was überhaupt das typisch „Koreanische“ an K-Pop ist, darüber streiten sich seit jeher die Geister. Schon in den Nullerjahren haben Produzenten aus dem Ausland, darunter auffällig viele Skandinavier, die genre-übergreifenden Beats geliefert. Die Texte vieler K-Pop-Songs werden zudem oft auf Englisch verfasst, um ein globales Publikum zu erreichen. Mittlerweile gibt es auch etliche K-Pop-Bands mit mehrheitlich nicht-koreanischen Mitgliedern.

Kein reines Industrieprodukt

Dass ausgerechnet BTS zur erfolgreichsten K-Pop-Band werden würde, war keineswegs absehbar. Tatsächlich ist die Gruppe kein typisches Industrieprodukt. Die sieben Mitglieder schreiben ihre Songs größtenteils selbst und haben erheblichen kreativen Einfluss. Zudem gelang ihnen ihr Durchbruch als regelrechte Underdogs, denn ihr Label war damals keine der großen K-Pop-Agenturen.

Ebenso ist besonders, dass die Musiker sich immer wieder zu sensiblen Themen geäußert haben wie Depressionen, Selbstakzeptanz, Umgang mit gesellschaftlichem Druck. Wegen ihrer ermutigenden Botschaften haben die sieben Südkoreaner eine besonders treue Fangemeinschaft, die sich „Army“ nennt und sich auch zivilgesellschaftlich engagiert.