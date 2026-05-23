Feuerwehrkräfte kämpfen südlich von Berlin gegen einen Brand an der Bahnstrecke. Es gibt eine Sperrung - mit Folgen für Reisende im Fernverkehr in mehreren Bundesländern.

Berlin (dpa) - Wegen eines Böschungsbrandes kommt es zu Einschränkungen auf der Bahnstrecke Berlin-Leipzig. In Brandenburg sei die Strecke zwischen Jüterbog und Ludwigsfelde wegen des Feuers derzeit gesperrt, teilte die Deutsche Bahn auf ihrer Internetseite mit. Ein ICE nach Hamburg musste in Trebbin südlich von Berlin halten und nach Leipzig zurückfahren, wie eine Sprecherin sagte. Zuvor hatte «Bild» berichtet.

Züge im Fernverkehr werden laut Bahn umgeleitet. Es könne vereinzelt zu Zug- oder Halteausfällen kommen, teilte die Bahnsprecherin mit. Betroffen seien folgende Verbindungen im Fernverkehr:

ICE-Züge zwischen Berlin und Halle(S)/Leipzig

ICE-Sprinter zwischen Berlin und Erfurt

einzelne IC-Züge zwischen Berlin und Riesa/Dresden.

«Die Löscharbeiten sind im Gange»

Die Feuerwehr ist seit dem Nachmittag im Großeinsatz. Der Brand ist nach Angaben der Bahn auf eine heiß gelaufene Achse eines Güterzugs zurückzuführen. «Die Löscharbeiten sind im Gange. Jedoch können wir derzeit weder den Zeitbedarf für die Löscharbeiten noch die Schäden durch Brandeinwirkung abschätzen», teilte die Bahnsprecherin mit. «Wir bedauern die Unannehmlichkeiten für die Reisenden.»

Ein Sprecher der Regionalleitstelle der Feuerwehr sagte, die Feuerwehr sei zwischen Thyrow und Trebbin mit 65 Kräften im Einsatz. Es seien Flammen zu sehen und es qualme sehr stark. Oberste Priorität habe für die Feuerwehr, dass sich der Brand nicht in den Wald bei Trebbin ausbreite. Wo der Brand genau ausbrach, konnte die Regionalleitstelle nicht sagen.