Nach einem Unfall eines ICE mit einem Bagger ist eine Bahnstrecke östlich von Frankfurt gesperrt. Der Baggerfahrer ist leicht verletzt, Fahrgäste kamen nach ersten Erkenntnissen nicht zu Schaden.

Gelnhausen (dpa) - Bei einem Unfall eines ICE mit einem Bagger auf einer Bahnstrecke östlich von Frankfurt nahe Gelnhausen ist der Fahrer des Baggers leicht verletzt worden. Wie genau sich der Unfall ereignete, ist nach Angaben eines Bundespolizeisprechers noch unklar. Fahrgäste des ICE seien nach ersten Erkenntnissen nicht verletzt worden.

Derzeit sei die Strecke für den Bahnverkehr gesperrt. Um an die Unfallstelle heranzukommen, müsse die Oberleitung abgeschaltet und auch geerdet werden, um die Gefahr eines Stromschlags auszuschließen.