Die ehemalige Außenministerin Baerbock ist sportbegeistert. Nun ist die 45-Jährige in New York einen Halbmarathon gelaufen - und spricht danach einen besonderen Dank aus.

New York (dpa) - Die ehemalige Bundesaußenministerin und aktuelle Präsidentin der UN-Generalversammlung Annalena Baerbock hat in New York an einem Halbmarathon teilgenommen - und ist laut Veranstaltern auf Platz 13.783 nach zwei Stunden und sieben Minuten durch das Ziel gelaufen. «Endlich», schrieb die 45-Jährige und postet auf der Plattform Instagram unter anderem ein Foto von sich nach dem Lauf durch den Stadtteil Brooklyn.

Weiter unten schrieb sie dann: «PS: Danke an das BKA für das jahrelange weltweite Training … zu frühster Stunde & bei tropischem Regen» und postete Fotos mit zwei verpixelten Personen vor Palmen.

Baerbock, die in ihrer Jugend Leistungssportlerin im Trampolinturnen war, hat das einjährige Amt als Präsidentin der UN-Generalversammlung in New York im September 2025 übernommen.