Panorama Backhaus: «Wer nichts macht, macht auch keine Fehler»
Kirchdorf (dpa) - Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) hat die Rettungsaktion des vor Poel festsitzenden Buckelwals verteidigt. «Wer nichts macht, macht auch keine Fehler», sagte er bei einem Pressestatement. Er analysiere sich «selbstverständlich» jeden Tag, so Backhaus. «Aber wir können gemeinsam sagen: Wir haben es versucht. Und der Versuch macht klug.» Der Wal tauchte Anfang März an der Ostseeküste auf und strandete danach mehrfach. Am Umgang mit dem Tier gab es immer wieder von verschiedenen Seiten Kritik.