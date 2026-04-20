Es ist ein Kampf gegen die Zeit: Bei sinkendem Wasserstand versuchen Helfer, den erneut im Flachen liegenden Buckelwal dazu zu bringen, in tieferes Wasser zu schwimmen. Am Abend keimt Hoffnung auf.

Wismar (dpa) - Im Drama um den in einer Bucht der Ostsee-Insel Poel feststeckenden Buckelwal keimt Hoffnung auf. Der im flachen Wasser liegende Wal bewege sich, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) am Abend. Bis zur Fahrrinne mit tieferem Wasser sei es aber noch ein Stück.

Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) verweist auf den erwarteten steigenden Wasserstand. Foto: Bernd Wüstneck/dpa

Helfer hatten zuvor Schlick unter dem Tier weggeblasen, um ihm den Start zu erleichtern. Es ist ein Kampf gegen die Zeit: In der Nacht soll der Wasserstand sinken.

Nachdem das Tier rund drei Wochen in der Bucht fest gelegen hatte, war der Wal am Morgen plötzlich losgeschwommen. Nach zwei Stunden lag er aber am Ausgang der Kirchsee genannten Bucht wieder im flachen Wasser fest.

Nach Auskunft des beauftragten Tauchunternehmers Fred Babbel soll der Buckelwal aus dem Kirchsee in die Wismarbucht und dort Richtung Nordwesten zum offenen Meer geleitet werden. Boote sollen ihm demnach den Weg nach Osten, in Richtung Wismar, versperren.

Zunächst schlug der Wal immer wieder die falsche Richtung ein. Foto: Jens Büttner/dpa

Der Buckelwal wechselte immer wieder die Richtung. Foto: Jens Büttner/dpa

Zunächst schlug er die falsche Richtung ein. Foto: Jens Büttner/dpa

Sinkende Wasserstände bedeuten ein großes Risiko für den Wal (Archivbild). Foto: Marcus Brandt/dpa

Von einem Flugzeug aus sind der Buckelwal und die Tücher auf seinem Rücken gut zu sehen. Foto: Stefan Sauer/dpa

Arbeitsgerät stand schon für einen Transportversuch parat. Foto: Stefan Sauer/dpa

Ist der Wal desorientiert - oder will er in flaches Wasser? Foto: Jens Büttner/dpa

Damit gerät auch der Plan der privaten Rettungsinitiative ins Wanken (Archivbild). Foto: Stefan Sauer/dpa

Nach rund zwei Stunden verharrte der Wal wieder, diesmal am Ausgang des Kirchsees. Foto: Jens Büttner/dpa