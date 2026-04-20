Panorama Backhaus: Wal ist wieder in Bewegung

Buckelwal vor Poel
Der Buckelwal ist am frühen Morgen bei steigendem Wasserstand plötzlich von selbst losgeschwommen. Nach rund zwei Stunden stoppte er aber wieder. Am Abend war er wieder in Bewegung.

Es ist ein Kampf gegen die Zeit: Bei sinkendem Wasserstand versuchen Helfer, den erneut im Flachen liegenden Buckelwal dazu zu bringen, in tieferes Wasser zu schwimmen. Am Abend keimt Hoffnung auf.

Wismar (dpa) - Im Drama um den in einer Bucht der Ostsee-Insel Poel feststeckenden Buckelwal keimt Hoffnung auf. Der im flachen Wasser liegende Wal bewege sich, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) am Abend. Bis zur Fahrrinne mit tieferem Wasser sei es aber noch ein Stück.

Rettungsaktion für den Buckelwal
Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) verweist auf den erwarteten steigenden Wasserstand.

Helfer hatten zuvor Schlick unter dem Tier weggeblasen, um ihm den Start zu erleichtern. Es ist ein Kampf gegen die Zeit: In der Nacht soll der Wasserstand sinken.

Nachdem das Tier rund drei Wochen in der Bucht fest gelegen hatte, war der Wal am Morgen plötzlich losgeschwommen. Nach zwei Stunden lag er aber am Ausgang der Kirchsee genannten Bucht wieder im flachen Wasser fest.

Nach Auskunft des beauftragten Tauchunternehmers Fred Babbel soll der Buckelwal aus dem Kirchsee in die Wismarbucht und dort Richtung Nordwesten zum offenen Meer geleitet werden. Boote sollen ihm demnach den Weg nach Osten, in Richtung Wismar, versperren.

Gestrandeter Buckelwal ist geschwommen
Zunächst schlug der Wal immer wieder die falsche Richtung ein.
Gestrandeter Buckelwal schwimmt
Der Buckelwal wechselte immer wieder die Richtung.
Gestrandeter Buckelwal ist geschwommen
Zunächst schlug er die falsche Richtung ein.
Meeresbiologe Boris Culik
Sinkende Wasserstände bedeuten ein großes Risiko für den Wal (Archivbild).
Rettungsaktion für den Buckelwal
Von einem Flugzeug aus sind der Buckelwal und die Tücher auf seinem Rücken gut zu sehen.
Rettungsaktion für den Buckelwal
Arbeitsgerät stand schon für einen Transportversuch parat.
Gestrandeter Buckelwal ist geschwommen
Ist der Wal desorientiert - oder will er in flaches Wasser?
Rettungsaktion für den Buckelwal
Damit gerät auch der Plan der privaten Rettungsinitiative ins Wanken (Archivbild).
Gestrandeter Buckelwal ist geschwommen
Nach rund zwei Stunden verharrte der Wal wieder, diesmal am Ausgang des Kirchsees.
Gestrandeter Buckelwal ist geschwommen
Später schien es so, als ob er erneut festsitzt.
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