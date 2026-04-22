Panorama Backhaus: Netz im Wal-Maul nicht aus Mecklenburg-Vorpommern
Kirchdorf (dpa) - Das Netz, das sich im Maul des vor der Ostsee-Insel Poel liegenden Buckelwals verfangen hat, stammt nicht aus Mecklenburg-Vorpommern. Das teilte Landesumweltminister Till Backhaus (SPD) am Nachmittag bei einer Pressekonferenz mit. «Wir können garantieren, dass das Netz, das er mitgeschleppt hat, nicht aus unseren Gefilden kommt, weil diese Art der Netze in Mecklenburg-Vorpommern nicht eingesetzt werden.» Ein Teil des Netzes war entnommen worden, als sich das Tier vor Wismar aufgehalten hatte.