Der oft «Timmy» genannte Buckelwal war in den Tagen zwischen seiner Freisetzung und dem Fund vor der Insel Anholt noch kurz aktiv unterwegs. Was haben die Daten seines Senders noch verraten?

Schwerin (dpa) - Der mehrfach an Ostseeküsten gestrandete und in einer umstrittenen Aktion in die Nordsee gebrachte Buckelwal hat nach seiner Freisetzung wohl noch bis zum 6. oder 7. Mai gelebt. Darauf wiesen die ausgewerteten Daten des Senders hin, den das Tier zuletzt getragen hatte, sagte Mecklenburg-Vorpommerns Umweltminister Till Backhaus (SPD) in Schwerin. Das Tier war am 2. Mai in der Nordsee freigesetzt worden.

Umweltminister Backhaus ging zum gestrandeten Wal, als der noch vor Poel lag. (Archivbild) Foto: Jens Büttner/dpa

Der Tracker war an dem geschwächten und beim Transport verletzten Tier befestigt worden, kurz bevor es ins offene Meer gesetzt wurde. Der Wal hatte zuvor wochenlang vor der mecklenburgischen Insel Poel gelegen. Eine Privatinitiative transportierte ihn mit einem Lastkahn Richtung Nordsee, etwa 70 Kilometer von Skagen entfernt wurde er im Skagerrak am 2. Mai ausgesetzt.

Etwa zwei Wochen nach Freisetzung tot angespült worden

Auf der dänischen Insel Anholt wurde der Kadaver des Wals obduziert. (Archivbild) Foto: Kai Moorschlatt/dpa

Knapp zwei Wochen später, am 14. Mai, wurde der oft «Timmy» genannte Buckelwal - ein Weibchen - tot an der dänischen Insel Anholt angespült. Wie lange er da schon tot war, konnte nicht gesagt werden.

Nach Verlautbarung der Initiative waren anfangs zumindest einige Bewegungsdaten wie Tauchtiefen erfasst worden. Ortsdaten hatte das Gerät demnach nie geschickt, wohl, weil es vorab nicht wie eigentlich vorgesehen getestet und initialisiert wurde. Vitalzeichen im medizinischen Sinne wie Herz- oder Atemfrequenz erfasste der Sender gar nicht, dafür wäre spezielle Sensorik nötig gewesen.

Der schon stark verweste Kadaver des Wals wurde nach der Strandung auf der dänischen Insel Anholt obduziert, zunächst ohne konkrete Ergebnisse zur Todesursache. Die Überreste des Tieres sollten in Dänemark unter anderem zu Biodiesel verwertet werden.