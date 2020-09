Bald ist es wieder soweit: Ab Mittwoch, 14. Oktober, 20.15 Uhr buhlen erneut 20 Single-Männer bei RTL um die „Bachelorette“ – auf TV Now sind die Folgen bereits jeweils eine Woche vorher abrufbar. Die diesjährige Single-Lady ist keine Unbekannte: Melissa war im vergangenen Jahr auch schon bei der Sendung „Love Island“ zu sehen.

Die siebte Staffel „Bachelorette“ findet diesmal in Griechenland statt. In insgesamt acht Folgen müssen die Kandidaten Melissa von sich überzeugen – nur so ist ihnen eine Rose sicher.