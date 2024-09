Die Olympischen Spiele und die Paralympics in Paris sind beendet. Doch Bürgermeisterin Anne Hidalgo hat es nicht eilig, die Stadt in den vorolympischen Zustand zu versetzen. Insbesondere nicht, was die Verkehrssituation angeht.

Die Einschränkungen für den Autoverkehr während der großen Sportereignisse in Frankreichs Hauptstadt haben nach Ansicht von Bürgermeisterin Anne Hidalgo gezeigt, dass es gut möglich