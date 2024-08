Ein 18-Jähriger kommt mit dem Auto in Münster von der Straße ab und erwischt mehrere Passanten. Das Unfallfahrzeug beschädigt auch eine Hotelfassade.

Münster (dpa) - Bei regennasser Fahrbahn ist in Münster ein 18-Jähriger mit seinem Auto von der Straße abgekommen und dabei in eine Menschengruppe. Bei dem Vorfall in der Innenstadt wurden in der Nacht auf Sonntag sieben Menschen verletzt, vier von ihnen schwer, wie die Polizei mitteilte. Ersten Ermittlungen zufolge geriet das Auto beim Abbiegen aus noch ungeklärter Ursache auf den Gehweg und erfasste vier Passanten. Zwei Männer aus Bochum (22 und 23 Jahre alt) sowie eine Frau (22) und ein Mann aus Münster (26) wurden mit schweren Verletzungen in Krankenhäuser gebracht.

Das Auto des 18-Jährigen prallte dann noch auf eine gläserne Hotelfassade und beschädigte diese. Der Unfallfahrer und zwei Mitinsassen erlitten den Angaben zufolge leichte Verletzungen. Ein Alkohol- und Drogentest beim 18-Jährigen ergab ein negatives Ergebnis. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Die Polizei geht nicht von Vorsatz aus.