Im norditalienischen Modena fährt ein Auto in eine Menschenmenge. Mehrere Menschen sind verletzt, der Fahrer wird festgenommen.

Modena (dpa) - In der norditalienischen Stadt Modena ist ein Mann mit einem Auto in eine Menschenmenge gerast. Acht Menschen seien verletzt worden, davon vier schwer, sagte der Bürgermeister der Stadt, Massimo Mezzetti, in einer Videobotschaft. Nach seinen Worten sind die Hintergründe noch unklar. Er sei jedoch «zutiefst betroffen» über diesen «wahnsinnigen Vorfall», sagte er.

Der Vorfall ereignete sich am Nachmittag im Zentrum von Modena. Der Wagen raste in eine Straße in der Altstadt. Dort fuhr der Wagen nach den Worten von Mezzetti mit hoher Geschwindigkeit gezielt auf den Fußgängerweg und erfasste eine Gruppe von Passanten. Der Fahrer versuchte danach zu fliehen und verließ das Auto mit einem Messer in der Hand, berichteten mehrere Augenzeugen.

Mehrere Passanten verfolgten den Mann und konnten ihn daraufhin überwältigen. «Sie haben großen Mut gezeigt, ihnen gilt mein Dank», sagte Mezzetti. Bei dem Mann handelt es sich Medienberichten zufolge um einen etwa 30-Jährigen. Er wurde festgenommen und soll von der Polizei befragt werden. Mezzetti kündigte an, später Details zu den Hintergründen zu nennen.