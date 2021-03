Wie ein Kopfgeldjäger aus „Star Wars“ in Russlands fernen Osten kommt.

Eingefleischte „Star Wars“-Fans im fernen Osten Russlands haben eine originalgroße Kopie des Raumschiffs aus der Disney-Serie „The Mandalorian“ nachgebaut und in einem Park aufgestellt. Die „Razor Crest“, mit der der Kopfgeldjäger Din Djarin in der Serie durch die Fernen der Galaxis kreuzt, steht jetzt auf einem schneebedeckten Hügel in einem Park der ostsibirischen Stadt Jakutsk.

„Das Schiff wiegt mehr als eine Tonne“, sagte der 28-jährige Ajaal Fjodorow, der das Modell gemeinsam mit Freunden in dreimonatiger gebaut hat. Die Fans versuchten dabei, mit Fiberglas, Metall und Plastik die „Razor Crest“ möglichst genau zu kopieren – das Raumschiff hat wie sein Vorbild eine ausklappbare Rampe und einen Sitz für Baby Yoda. Diese knuddelige Figur hat es den Fans weltweit besonders angetan.

Auslöser für das Projekt war laut Fjodorow der „Schock“ darüber, dass das Raumschiff in der zweiten Staffel der Serie zerstört wird: „Wir waren total motiviert, es zu bauen. Als ob wir in der Serie wären und das Schiff wieder aufbauen würden.“ Insgesamt verschlang der Bau nach seinen Worten mehr als 750.000 Rubel (8500 Euro). Dafür verbrauchte der 28-Jährige sein Erspartes, bat Spender sowie Firmen um Hilfe und verkaufte sein Auto. Er kann jetzt ja fliegen.