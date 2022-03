Eine Karnevalsveranstaltung in Belgien endet am Sonntag in einer Katastrophe. Mindestens sechs Menschen sterben, als plötzlich ein Fahrzeug in eine Menschenmenge fährt.

La Louvière (dpa) - Die Zahl der Todesopfer nach dem Autounglück bei einer Karnevalsveranstaltung in Belgien hat sich auf sechs erhöht.

Wie ein Sprecher der Rettungskräfte am Sonntagvormittag bei einer Pressekonferenz sagte, sind zudem zehn Schwerverletzte in einem kritischen Zustand. 27 Personen erlitten demnach leichtere Verletzungen.

Warum das Fahrzeug am Sonntagmorgen in der Gemeinde Strépy-Bracquegnies in die Menschengruppe fuhr, ist weiter unklar. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft betonte lediglich, dass es keine Hinweise auf einen terroristischen Hintergrund gebe. Die im Fahrzeug sitzenden Personen kamen seinen Angaben zufolge aus der Region und wurden festgenommen. Sie waren den Behörden bislang nicht bekannt und sind 1988 beziehungsweise 1990 geboren worden.

Der Bürgermeister der Stadt La Louvière sagte, das Fahrzeug sei offensichtlich mit großer Geschwindigkeit in die Menschengruppe gefahren.