Panorama Auto erfasst Menschen nahe Messe in Australien – ein Toter

Auto rast in Menschenmenge in Australien: Eine Person tot
Nach Medienangaben ereignete sich der Vorfall im Umfeld der Comic-Messe Supanova.

Mitten im Messe-Trubel kommt ein Auto auf einen Gehweg – ein Mensch stirbt, ein weiterer kämpft ums Überleben. Was über den Vorfall in Australien bisher bekannt ist.

Melbourne (dpa) - Ein Mensch ist tot und ein weiterer schwebt in Lebensgefahr, nachdem ein Auto in der australischen Metropole Melbourne in eine Menschengruppe gefahren sein soll. Wie die örtliche Polizei mitteilte, war der Wagen kurz nach 17.00 Uhr (Ortszeit) auf einen Gehweg geraten und erfasste die beiden Fußgänger. Die noch nicht identifizierte Person sei noch am Unfallort gestorben, die andere sei mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Krankenhaus gebracht worden. Ein Mann sei festgenommen worden und werde befragt. Die genauen Umstände seien noch unklar, die Ermittlungen dauerten an.

Nach Angaben des australischen Senders 9News ereignete sich der Vorfall im Umfeld der Comic-Messe Supanova, bei der sich Tausende Besucher aufgehalten haben sollen. Die Polizei habe einen größeren Tatort eingerichtet. Dem Sender zufolge berichteten Zeugen, der Wagen sei mit hoher Geschwindigkeit in eine Menschengruppe gefahren.

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Die Polizei ermittelt.
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