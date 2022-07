Können Tiere künstlerisch tätig sein? Eine Ausstellung in Niedersachsen beantwortet diese Frage. Es geht dabei aber auch um ein anderes Thema.

Hann. Münden (dpa) - Die erste Ausstellung mit Bildern des malenden Schweins „Pigcasso“ in Deutschland ist in der niedersächsischen Stadt Hann. Münden eröffnet worden. Zur Vernissage am Freitag kam auch die südafrikanische Halterin des Tieres, Joanne Lefson.

Vom 2. Juli bis 23. September werden die Bilder unter dem Motto „OINK! - less meat, more wonder“ der Öffentlichkeit im Museum „Dr. Wolfs Wunderkammer“ präsentiert.

Die Ausstellung soll auch auf Probleme der Massentierhaltung und zu viel Fleischkonsum aufmerksam machen. Im Mittelpunkt stehen aber die Kunstwerke der malenden Sau. „Die kann man wohl am ehesten dem abstrakten Expressionismus zuordnen“, sagte Museumsbesitzer Daniel Wolf.

Die Besitzerin von „Pigcasso“ hatte das Tier als einen Monat altes Ferkel vor dem Schlachthof gerettet. Seitdem lebt die rund 500 Kilo schwere Sau auf Lefsons Gnadenhof in Südafrika. Die Erlöse aus dem Verkauf von Bildern und Eintrittspreisen teilen sich der Gnadenhof sowie der Trägerverein „Zeitsprünge“ des Museums.

Ausstellung in Hann. Münden