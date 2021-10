Gegen eine negative Einstufung des traditionellen Blauschimmelkäses durch die Nährwertampel Nutri-Score wehrt sich entschieden die Roquefort-Lobby in Frankreich. Der Roquefort-Verband sprach am Montag von einer Bestrafung und forderte eine Ausnahme für den Käse aus Schafsmilch, der in Aveyron in Südfrankreich hergestellt wird.

Der Nutri-Score ist eine fünfstufige farbige Skala von A (grün) bis E (rot) und ordnet die Produkte je nach der Zusammensetzung ihrer Nährstoffe in günstig und ungünstig für eine ausgewogene Ernährung ein. 90 Prozent der Käsesorten erhalten ein D oder E als Einstufung. „Es ist paradox“, sagte der Generalsekretär des Verbands, Sébastien Vignette. Verarbeitete Industrieprodukte mit Konservierungsstoffen könnten durchaus mit A oder B bewertet werden, „aber unsere natürlichen regionalen Produkte werden stigmatisiert“.

Freiwillige Kennzeichnung

Der Verband verwies auf die Bedeutung kulinarischer geschützter Erzeugnisse und bezeichnete den Nutri-Score als „grob vereinfachend“. In Frankreich werden jährlich 7000 Tonnen Roquefort hergestellt – ein Viertel davon wird exportiert. Auch andere Käsehersteller wehren sich gegen die für sie ungünstige Eingruppierung des Nutri-Score.

Auch in Deutschland verwenden einige Lebensmittelhersteller den Nutri-Score für ihre Produkte, die Kennzeichnung ist freiwillig, auch in Frankreich. Indes gibt es Überlegungen der französischen Regierung, die Nährwertampel verpflichtend einzuführen. Das fordern auch einige Verbraucherschutzverbände.