Seit Aschermittwoch ist Fastenzeit. Das hielt aber etliche Bürger im bayerischen Spalt südlich von Nürnberg nicht davon ab, sich auf eine Anzeige der örtlichen Stadtbrauerei zu bewerben. Gesucht wurden dort Aushilfen, die Fassbier in Flaschen umfüllen und notfalls die Lagerbestände austrinken. Allerdings handelte es sich um eine Scherz-Anzeige in der Faschingszeitung „Razet-Bote“ – was dem Bewerberansturm keinen Abbruch tat. Vor allem, nachdem soziale Medien darüber berichteten – ohne Hinweis, dass es sich um einen Spaß handelt. Seit Mittwoch gehe das Ganze durch die Decke, sagte Brauerei-Sprecher Markus Böhm. Inzwischen seien zwei Personen damit beschäftigt, Anrufe und E-Mails zu beantworten.