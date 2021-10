Seit mehr als drei Wochen sind die Bewohner der Kanareninsel La Palma dem unberechenbaren Vulkan in der Cumbre Vieja weitgehend ohnmächtig ausgesetzt. Ein Ende des Albtraums ist nicht absehbar.

Während die Insel immer wieder von leichten bis mittleren Erdbeben erschüttert wird, schob sich die bis zu 1200 Grad heiße Lava auch am Donnerstag Meter für Meter unaufhaltsam Richtung Atlantik. Ein Ende des Ausbruchs ist laut Experten nicht in Sicht.

Immer mehr Bewohner ergreifen unterdessen die Flucht. Inzwischen wurden 7000 Menschen, fast zehn Prozent der Inselbevölkerung, evakuiert. Mehr als 1500 Häuser und Bauwerke wurden bereits zerstört. Viele landwirtschaftliche Plantagen wurden unter der Lava begraben. Ascheregen bedroht nun auch die Ernte auf jenen Feldern, die bisher von der zähflüssigen Masse verschont blieben.

Ein kleiner Lichtblick

Auch der Tourismus steht inzwischen still. Die Zuspitzung der Katastrophe, die sich im Südwesten der Insel abspielt, verschreckt die Gäste, die sich bisher im Norden und Osten La Palmas halbwegs sicher fühlen konnten. In den ersten Tagen nach dem Vulkanausbruch am 19. September füllten sich die Hotels mit abenteuerlustigen Touristen, die den feuerspuckenden Berg aus der Nähe sehen wollten (unser Foto von der Rauchwolke des Vulkans entstand aus der Ferne in Roque de los Muchachos). Doch diese Zeiten sind vorerst vorbei. Deutschland empfiehlt mittlerweile gar offiziell, der Vulkaninsel fernzubleiben: „Von nicht notwendigen Reisen nach La Palma wird derzeit abgeraten“, teilt das Außenministerium in seinen Reisehinweisen mit.

Ein kleiner Lichtblick ist in diesem Drama, dass einige Haustiere, die seit Tagen in der Nähe des Ortes Todoque von der Lava eingekesselt sind, nun aus der Luft mit Futterrationen und Wasser versorgt werden. Bei den Tieren handelt es sich um Hunde, die bei der Räumung des 1000-Seelen-Dorfes Todoque nicht evakuiert werden konnten. Das Dorf wurde inzwischen weitgehend von der Lava begraben. Nur ein kleiner Flecken Land blieb verschont und wurde zum Zufluchtsort dieser Tiere.