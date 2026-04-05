Skandalrapper Kanye West soll bei einem großen Festival in London auf der Bühne stehen. Die Planung sorgt für scharfe Kritik - auch der Premierminister äußert sich.

London (dpa) - Ein geplanter Auftritt des US-Skandalrappers Kanye West bei einem Festival in London sorgt in Großbritannien für Entrüstung und Kritik. Premierminister Keir Starmer bezeichnete die Planung für das Wireless Festival im Finsbury Park als «zutiefst besorgniserregend», wie zuerst die Zeitung «The Sun» berichtete. Starmer erinnerte an Wests frühere antisemitische Äußerungen und dessen Verherrlichung des Nationalsozialismus.

«Antisemitismus in jeglicher Form ist abscheulich und muss überall, wo er auftritt, klar und entschieden bekämpft werden», sagte Starmer. «Jeder trägt die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass Großbritannien ein Ort ist, an dem sich jüdische Menschen sicher und geschützt fühlen.» Der Sender Sky News berichtete mit Verweis auf einen Sprecher, dass die Getränkemarke Pepsi als Sponsor des Festivals zurückzog.

Ein Lied mit dem Titel «Heil Hitler»

Der 48 Jahre alte West, der mittlerweile unter dem Namen Ye firmiert und am Mittwoch in Los Angeles auftrat, war immer wieder mit rassistischen und antisemitischen Kommentare aufgefallen. Im vergangenen Jahr veröffentlichte er ein Lied mit dem Titel «Heil Hitler». Anfang 2026 hatte er im «Wall Street Journal» um Entschuldigung gebeten. «Ich bin weder ein Nazi noch ein Antisemit», schrieb er und führte seine früheren Äußerungen auf eine bipolare Störung zurück.

Das Wireless Festival findet vom 10. bis zum 12. Juli in der britischen Hauptstadt statt. Laut «The Sun» werden insgesamt 150.000 Besucherinnen und Besucher erwartet. Am Sonntagvormittag wurde Ye weiterhin als Headliner aufgeführt.