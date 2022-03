In Istanbul ist eine Schneeballschlacht völlig aus dem Ruder gelaufen: Sieben Menschen wurden verletzt, als einer der Beteiligten plötzlich Schüsse abfeuerte. Medienberichten zufolge lieferten sich am Samstagabend mehrere Dutzend Menschen in einem Park zunächst eine Schneeballschlacht. Dabei habe sich die Stimmung zwischen den Lagern zunehmend verschärft, mehrere Männer gingen mit Fußtritten und Fäusten aufeinander los. Mindestens ein Beteiligter zückte demnach schließlich eine Pistole und gab mehrere Schüsse ab. Aufnahmen einer Überwachungskameras zeigten die Szene.