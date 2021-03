Eigentlich soll der Internationale Frauentag, alljährlich am 8. März begangen, die Rolle der Frau in den Mittelpunkt stellen und darauf aufmerksam machen, dass es mit der Gleichberechtigung der Geschlechter global gesehen noch nicht so weit her ist.

Insofern erschließt sich nicht auf Anhieb das Ansinnen der lokalen Behörden im zentralnepalesischen Devghat, die zur Feier des Welttages einen Wettbewerb organisierten, bei dem Frauen ihre Ehemänner auf dem Rücken trugen. Man habe damit beweisen wollen, dass das vorgeblich „schwache Geschlecht“ über dieselben Fähigkeiten verfüge wie die angebliche Krone der Schöpfung, hieß es. Aber wäre es nicht sinniger gewesen, die Herren hätten ihre Herzensdamen auf Händen getragen?