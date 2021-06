Was treiben zehn Promis so hoch oben in den Bergen? 1,28 Millionen Zuschauer wollten das wissen und schalteten bei Prosieben ein. «Die Bergretter» erreichten allerdings ein größeres Publikum.

Berlin (dpa) - Die Realityshow „Die Alm“ hat nach zehn Jahren Pause auf ProSieben einen soliden Start hingelegt und ist Primetime-Marktführer in der jungen Zielgruppe geworden - eine Spitzenquote war ihr aber zunächst nicht vergönnt.

Alles in allem verfolgten 1,28 Millionen Zuschauer (5,2 Prozent) den Herdenauftrieb von zehn Stars, Sternchen und Influencern unter Aufsicht von Collien Ulmen-Fernandes und Christian Düren. Unter den 14- bis 49-Jährigen lag die Quote bei 11,4 Prozent, bei den 14- bis 39-Jährigen kletterte der Marktanteil noch etwas auf 13,6 Prozent.

Ebenfalls hoch im Gebirge spielte die zuschauerstärkste Sendung im Gesamtpublikum: Die ZDF-Actionserie „Die Bergretter: Abschied für immer“ erreichte 4,79 Millionen Menschen (18,0 Prozent). Für das Erste und damit die Krimireihe „Kommissar Dupin: Bretonisches Vermächtnis“ mit Pasquale Aleardi entschieden sich 4,55 Millionen (17,1 Prozent). RTL hatte das Familienepos „Duell der Brüder - Die Geschichte von Adidas und Puma“ über die Sportschuh-Pioniere Adi und Rudi Dassler im Programm, 1,25 Millionen (4,9 Prozent) guckten zu.

Vox strahlte die US-Comicverfilmung „Iron Man“ mit Robert Downey Jr. aus, 1,03 Millionen (4,1 Prozent) waren anden Bildschirmen dabei. Die Kabel-eins-Dokureihe „Achtung Abzocke - Urlaubsbetrügern auf der Spur“ interessierte 920 000 Menschen (3,6 Prozent).

Mit der RTLzwei-Reportage „Reeperbahn Privat! Das wahre Leben auf dem Kiez“ verbrachten 800.000 Männer und Frauen (3,1 Prozent) den Abend. Die Krimiserie „Lincoln Rhyme: Der Knochenjäger“ auf Sat.1 fand 750.000 Fans (2,8 Prozent). Die US-Serie „Monk“ mit Tony Shalhoub und Ted Levine hatte auf ZDFneo 380.000 Zuschauer (1,4 Prozent).

© dpa-infocom, dpa:210625-99-140903/2