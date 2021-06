Die lebenswerteste Stadt der Welt liegt jetzt auf der Südhalbkugel. Europas Städte haben dagegen durch die Corona-Pandemie spürbar an Attraktivität eingebüßt. Im jährlichen Ranking der besten Städte der Economist Intelligence Unit (EIU) schnitten Wien, Hamburg und andere europäische Metropolen deutlich schlechter ab als in den Vorjahren. Plätze gut machten hingegen Neuseeland, Japan und Australien.

Den Titel sicherte sich demnach in diesem Jahr die neuseeländische Hafenstadt Auckland. Maßgeblich dazu beigetragen habe der Erfolg bei der Eindämmung der Coronavirus-Pandemie, erklärte die EIU. Auf Platz zwei folgte das japanische Osaka, Platz drei belegt Adelaide in Australien. Neuseelands Hauptstadt Wellington landete auf Platz vier.

Wien nur noch auf Platz zwölf

Wien – seines Zeichens Spitzenreiter im EIU-Ranking von 2018 bis 2020 – fiel auf Rang zwölf zurück. Hamburg fiel sogar um 13 Plätze auf Rang 47. „Acht der zehn größten Absteiger in der Rangliste sind europäische Städte“, erklärten die Herausgeber.

Im Detail nennt die EIU insbesondere für deutsche und französische Städte die „Belastung der Krankenhaussysteme“ und die damit einhergehende „verschlechterte Bewertung der Gesundheitsversorgung“ als Grund für das schwache Abschneiden. Die Pandemie habe sich in Europa zudem besonders stark auf den Kulturbereich und die allgemeine Lebensqualität ausgewirkt.

Honolulu stark verbessert

Die größte Verbesserung im Ranking verzeichnete die Hauptstadt der US-Pazifikinsel Hawaii: Honolulu bekam die Ausbreitung des Coronavirus besonders schnell in den Griff und stieg daher im Ranking um 46 Plätze auf Rang 14. Die syrische Hauptstadt Damaskus bleibt der Studie zufolge hingegen die Stadt, in der das Leben aufgrund des anhaltenden Bürgerkriegs am schwierigsten ist.