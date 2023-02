Der 29-jährige Musiker ist Brite. Doch bei der neuseeländischen Volkszählung muss auch er Angaben machen etwa über Einkommen, sexuelle Identität und sogar zum Thema Zigarettenrauchen.

In manchen Regionen dieser Erde weiß niemand so genau, wie viele Menschen eigentlich in einem Land leben. Neuseeland dagegen nimmt es sehr genau. Hier findet alle fünf Jahre ein Zensus statt, und jeder muss daran teilnehmen, der gerade im Land ist. Dieses Jahr trifft es Pop-Superstar Harry Styles. Der extravagante Brite gibt am Abend der Volkszählung am 7. März ein Konzert in Neuseelands größter Stadt Auckland.

Bekannt wurde dieser Fall, da das neuseeländische Magazin „Coup De Main“ der für die Volkszählung zuständigen Behörde Census NZ auf Twitter die Frage stellte: „Muss Harry Styles die Volkszählung am 7. März auch mit dem Rest Neuseelands mitmachen?“ Der Tweet war mit einem Foto des 29-Jährigen versehen, der gerade ein Autogramm vergab. In der Antwort bedankte sich ein Sprecher der Behörde „für diese wichtige Anfrage“ und schrieb: „Jeder, der sich in der Nacht der Volkszählung in Aotearoa, Neuseeland, aufhält, muss bei der Volkszählung gezählt werden.“ Und weiter: „Dazu gehören Touristen, Besucher und ehemalige Mitglieder von One Direction.“ Das war Styles frühere Boyband. Die Behörde postete dasselbe Foto des Musikers, allerdings mit einer leichten Bearbeitung: Auf dem neuen Bild war ein Zensus-Formular eingezeichnet, um den Eindruck zu vermitteln, als würde Styles das Formular gerade ausfüllen.

Beim Zensus werden auch Fragen gestellt zu ethnischer Zugehörigkeit, Einkommen, Arbeit, Geschlecht, sexuelle Identität und sogar zum Thema Zigarettenrauchen. Wer seine Daten nicht preisgeben will oder falsche Informationen liefert, kann mit einer Geldstrafe von bis zu 2000 Neuseeländischen Dollar, umgerechnet fast 1200 Euro, belegt werden. Harry Styles könnte das im Zweifel verschmerzen; sein Vermögen wird auf 120 Millionen US-Dollar geschätzt.