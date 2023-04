Schon wieder eine Amok-Tat? In Duisburg sollen zwei Männer in einem Fitnessstudio auf Besucher eingestochen haben. Ein Großaufgebot der Polizei ist vor Ort.

Duisburg (dpa) - Bei einer Attacke in einem Fitnessstudio in der Duisburger Altstadt sind am Dienstagabend nach Polizeiangaben mehrere Menschen verletzt worden. Die Polizei sei mit starken Kräften vor Ort, sagte ein Sprecher. Bürger sollten den Bereich meiden, sagte er. Die Lage sei noch unübersichtlich, schrieb die Polizei auf Twitter.

Laut WDR sollen zwei Täter in einem Fitnessstudio auf Besucher eingestochen haben. Nach Informationen der «Bild» soll die Polizei von einer Amok-Tat ausgehen. Demnach soll der Täter oder sollen die Täter noch auf der Flucht sein.