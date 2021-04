Matthias Maurer ist Astronaut – und Saarländer. Bei seinem Weltraumflug im kommenden Jahr sind auch Spezialitäten aus seiner Heimat mit an Bord.

Eine Kiste mit leeren Bierflaschen, die im Weltraum schwebt. Der simple Text dazu: „All“. Mit diesem Motiv warb eine saarländische Brauerei mit Sitz in Homburg vor einigen Jahren für ihr Bier. Schon damals zeigte sich: Der Horizont der Saarländer ist grenzenlos.

Im kommenden Jahr wird ein Saarländer Richtung Weltraum aufbrechen – aber nicht, um leere Bierkisten aus der Heimat einzusammeln. Ziel von Matthias Maurer aus St. Wendel, seines Zeichens Astronaut der Europäischen Weltraumorganisation Esa, ist die Internationale Raumstation ISS. Und weil auch im Weltraum das saarländische Motto „Hauptsach Gudd Gess“ nicht außer (Schwer-)Kraft gesetzt wird, nimmt der 50-Jährige ein saarländisches „Weltraummenü“ mit auf die Reise.

Zur Auswahl stehen zehn Menüs

Allerdings darf Maurer nicht selbst bestimmen, was genau er an heimatlichen Spezialitäten mitnimmt. Gegessen wird, was auf den Tisch kommt – beziehungsweise wofür sich die Teilnehmer eines eigens ins Leben gerufenen Wettbewerbs entscheiden (Näheres auf https://www.urlaub.saarland/maurermenue). Ob Rehragout mit Hoorische, gefüllte Maultaschen mit Lammlyoner, Bratäpfel mit Boudin oder rote Gefillde – Köche aus zehn saarländischen Restaurants legen sich ins Zeug, damit ihr Zwei-Gang-Menü den Weg ins All findet. Wobei ein ur-saarländisches Gericht gar nicht erst zur Auswahl steht: Schwenkbraten steht auf keinem Speisezettel.