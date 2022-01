Der letzte Wunsch des Star-Magiers geht in Erfüllung. Seine Asche wird in den Bergen zerstreut - zusammen mit der seines Bühnen- und Lebenspartners.

Rosenheim/Las Vegas (dpa) - Die Asche des Star-Magiers Siegfried soll seiner Schwester zufolge im Gebirge bei Las Vegas verstreut werden - gemeinsam mit der Asche seines Partners Roy.

„Er wollte, dass seine und Roys Asche über dem Mount Charleston verstreut werden. Das Gebirge war ihr Refugium, ihr Ort der Beruhigung nach anstrengenden Shows“, sagte Siegfrieds Schwester Dolore Fischbacher der „Bild“-Zeitung.

Noch stünden die Urnen der beiden Magier in der Kapelle ihres Anwesens namens „Little Bavaria“. Am Donnerstag, exakt ein Jahr nach Siegfrieds Tod, sollte es den „Bild“-Angaben zufolge eine Trauerfeier geben. Danach sollte Siegfrieds letzter Wunsch erfüllt werden.

Der aus dem oberbayerischen Rosenheim stammende Siegfried Fischbacher, der mit seinem langjährigen Partner Roy Horn als „Siegfried & Roy“ mit weißen Tigern in Las Vegas Showgeschichte geschrieben hatte, war am 13. Januar 2021 im Alter von 81 Jahren in Las Vegas an Krebs gestorben. Horn war rund acht Monate vor Fischbacher gestorben.