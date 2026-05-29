Ihr achtes Studioalbum «Petal» soll Ende Juli erscheinen. Nun gibt sie einen ersten Vorgeschmack.

Berlin (dpa) - US-Popstar Ariana Grande hat die erste Single vom neuen Album «Petal» veröffentlicht. Das eingängige Stück trägt den Titel «Hate That I Made You Love Me» (auf Deutsch etwa: «Ich hasse es, dass ich dich dazu gebracht habe, mich zu lieben»). «Eines meiner liebsten Lieder, das ich je schreiben werde», hatte die 32-Jährige die Single vor zwei Wochen angekündigt.

Ihr neues Album «Petal» (auf Deutsch: Blütenblatt) soll nach Angaben der Sängerin am 31. Juli auf den Markt kommen. Für ihr achtes Studioalbum arbeitete die Sängerin erneut mit dem iranisch-schwedischen Produzenten Ilya Salmanzadeh zusammen, der auch schon mit Größen wie Ed Sheeran, Taylor Swift, Jennifer Lopez, Sam Smith und Beyoncé Musik machte.

Konzert-Tour ab Juni

Grande machte zuletzt vor allem als Schauspielerin in dem zweiteiligen Filmmusical «Wicked» in der Rolle der guten Hexe Glinda von sich reden. 2024 hatte sie ihr siebtes Studioalbum «Eternal Sunshine» herausgebracht und im vorigen Jahr eine Tour für diesen Sommer angekündigt. Ab Juni wird sie in mehreren US-Städten und in Kanada auftreten, ab Mitte August sind zehn Konzerte in London geplant.