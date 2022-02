Über das Dach der Jugendherberge wollte ein 17-Jähriger in ein Mädchenzimmer gelangen und stürzte in die Tiefe. Dies sei ein Arbeitsunfall, hat das Landessozialgericht in Stuttgart geurteilt.

Der Sturz hatte sich bei einem mehrtägigen Einführungsseminar ereignet, das der Ausbildungsbetrieb des Jugendlichen durchgeführt hatte. Am Seminar nahmen elf Auszubildende, darunter der 17-Jährige als einziger junger Mann, teil. Gegen 23 Uhr schickte der Betreuer die im Mädchenzimmer versammelten Auszubildenden auf ihre Zimmer. Der 17-Jährige kündigte an, übers Dach zurückzukommen, denn der Flur wurde vom Betreuer überwacht. Ein Mädchen entgegnete, dies werde er „sowieso nicht machen“. Der Jugendliche versuchte es dennoch, stürzte dabei acht Meter in die Tiefe und erlitt mehrere Frakturen. Nach mehreren Operationen bleibt sein linker Arm eingeschränkt beweglich.

Der Jugendliche sei „bei allen Verrichtungen während des Einführungsseminars“ unfallversichert gewesen, urteilte das Gericht. Die Kletterei stehe im inneren Zusammenhang zur versicherten Tätigkeit und sei Folge eines „gruppendynamischen Prozesses“. Der Unglauben der Mädchen habe den 17-Jährigen, dem das Streben nach „Coolness“ attestiert wurde, in einen „gewissen Zugzwang“ gebracht. Die Selbstüberschätzung sei jugendtypisch.